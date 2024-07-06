مطار القاهرة يستقبل آخر أفواج من بعثة الحج لوزارة الداخلية (صور)

وصل آخر فوج من حجاج وزارة الداخلية لمطار القاهرة الدولي بعد آدائهم مناسك الحج فى ضوء التيسيرات التى قدمتها بعثة حج القرعة لهم.





وقالت الداخلية، إنَّ رحلة حجاج القرعة لهذا العام كانت متميزة فى خدماتها والتيسرات التى قدمتها وزارة الداخلية للحجاج طوال فترة آداء المناسك، فقد كانت إقامتهم فى فنداق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة وتتميز بقربها من الحرمين الشريفين.



وتعلوا وجوه الحجاج الفرحة لآداء فريضة الحج والنجاح الكبير لبعثة حج القرعة فى إحاطتهم بالرعاية الصحية والمعيشية وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر.

وعاد ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد رحلةً إيمانية صادقة محملين بالآمال فى أن تغفر الذنوب وتعود صحائفهم بيضاء.