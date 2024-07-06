التحالف الوطني ينظم قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بالإسماعيلية (صور)

يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع هيئة قناة السويس، وضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مُسببات العمى.

ونجحت "صُناع الخير للتنمية" في توقيع الكشف على عيون أعداد كبيرة من أهالى قرية أبو آدم والقري المجاورة، ضمن أنشطة القافلة التي استهدفت تقديم خدمات الاكتشاف المُبكر لأمراض العيون، وصرف العلاج، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، تمهيدًا لتسليمها، وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون، تمهيدًا لإجراءها.

وعلي هامش أعمال القافلة، تم توزيع النظارات الطبية علي أهالي قري الضبعية، ممن تم توقيع الكشف علي عيونهم وثبوت احتياجهم لنظارة طبية، وذلك في قافلة تم تنظيمها بالقرية مؤخرًا.

يذكر أن خدمات مبادرة عنيك فى عنينا لصالح أهالى محافظات القناة، تشمل: تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لحماية المستهدفين من الإصابة بأمراض العيون من خلال الاكتشاف المُبكر، فضلًا عن تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، تمهيدًا لتنفيذها وتسلميها لمن تم تشخيص احتياجه لها في القوافل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

وسوف يلى ذلك إجراء طيف عمليات جراحات العيون الواسع لمن تم تشخيص احتياجه لها، كما أن العمليات تشمل إزالة المياه البيضاء، وتركيب العدسات، وإزالة الظفرة، والمياه الزرقاء، وجراحات استعدال الجفون والشبكية، وصولًا لعمليات زرع القرنية.