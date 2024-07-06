«100 مليون صحة» درة التاج لـ30 يونيو (فيديو جراف)

كما كشف البيان عن وجود 8 ملايين مريض قلب تم رصدهم طبيا، بجانب زيادة عدد المصابين بالسرطان 8 أضعاف خلال 5 سنوات من 2003 إلى 2008، وتم اكتشاف من 140 إلى 150 ألف إصابة بالسرطانات المتنوعة.
كما كشفت الأرقام عن أن هناك 8 ملايين مريض سكر، أي 10% من السكان بما يصل للمرتبة الثانية عالميًا، وزادت أعداد مرض الكلى من 20 إلى 26 ألف سنويا، بجانب 123 ألف حالة في انتظار الغسيل على قوائم الانتظار.
وأرجعت التقارير الأممية السبب إلى رداءة النظام الصحي للفرد أو فشل المحاصيل الزراعية، وتسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منظومة صحية متهالكة في بداية حكمه، فقرر فورا البدء بحملات صحية متتابعة.
وكانت «100 مليون صحة» درة التاج في الحملات الصحية، حيث كان المستهدف فحص 50 مليون مواطن، لكن الفحص اتسع لـ65 مليون مواطن بتكلفة 250 مليون دولار.
وشملت الفحوصات: «تحاليل سكر ووزن ومؤشر كتلة الجسم وأمراض الضغط والاعتلال الكلوي»، وبالفعل نجحت الدولة في علاج المرضى والقضاء على قوائم الانتظار في أشهر قليلة.
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