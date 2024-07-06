نشاط وجولات وجهود لا تتوقف.. نائب محافظ قنا يتفقد مشروعات خدمية بنجع حمادى

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جدة - نرمين السيد - نائب محافظ قنا يتفقد مشروعات خدمية بنجع حمادى
استهل نائب محافظ قنا، جولته بتفقد مجمع الشوادر الجديد بمنطقة الترعة الضمرانية، والذي يقع على مساحة 4 آلاف متر، ويضم 61 بائكة بمساحة 228 متر تقريبا لكل بائكة، تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما يضم الشادر مبنى إداري، ومسجد وكافتيريا.
ومن جانبه أوضح "عمر " أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المجمع بلغت 40 مليون جنيه، و أنه سيتم نقل جميع التجار اللذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، حيث تم توقيع 52 عقد ايجاري طبقا للقانون، ووفقا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة، وسيتم تسليم الوحدات للمنتفعين في منتصف أغسطس المقبل، وذلك بهدف تيسير السيوله المرورية، و الحد من الزحام داخل مدينة نجع حمادى، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أن الشادر الجديد يضم كافة المرافق اللازمة.
و تابع نائب محافظ قنا جولته بالمرور على مشروع السوق الحضاري النموذجي بمنطقة الترعة الضمرانية والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، والذى يضم 48 محل مصنف حسب النشاط ( تجارى – غذائى )، و112 بائكة للخضروات والفاكهة، موضحا أن إنشاء المشروع يستهدف القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية.
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