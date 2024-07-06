صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان العديد من المنشآت الرياضية بنادي الطالبية

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جدة - نرمين السيد - صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان العديد من المنشآت
حيث قام وزير الرياضة بمصاحبه محافظ الجيزة ولفيف من قيادات الشباب والرياضة بافتتاح ملعب لكرة القدم السباعي وايضاً افتتاح ملعبين للكرة الطائرة، كما قام صبحي ومرافقيه بتفقد حمام السباحة المغطي للأطمئنان علي كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات الخاصة بأمن وسلامة حمام السباحة المغطي.
كما تابع وزير الرياضة فاعليات بطولة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والتي يستضيفها نادي الطالبية، وحرص وزير الرياضة علي مشاركة الاتحاد المصري للرياضة للجميع في المهرجان الترويجي الذي تنظمة الوزارة بالتعاون مع الاتحاد.
كما اختتم الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الجيزة جولتهم الافتتاحية بحضور فاعليات بطولة الألعاب الإلكترونية، وحرصا الوزير والمحافظ علي مشاركة الشباب والأسر الأنشطة الشبابية والفاعليات الرياضية التي يستضيفها النادي.
وعبر "صبحي " عن سعادته بالأنشطة المتعددة والمتنوعة التي يقدمها نادي الطالبية لمرتاديه والتي شارك فيها الكثير من الشباب والأسرة المصرية حيث اشتملت الفاعليات التي تم تنظيمها اليوم علي أنشطة متنوعة استهدفت مختلف الأعمار السنية.
وعبر المهندس عادل النجار عن سعادته بأن تشهد أولى أنشطته كمحافظ للجيزة افتتاح عدد من الملاعب الجديدة وكذا رفع كفاءة عدد من المنشأت الرياضية بعدد من أحياء المحافظة.
وأكد المحافظ على سعى المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاتاحة كافة الانشطة والرياضات للشباب بكافة انحاء المحافظة.
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