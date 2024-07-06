وزير الزراعة يوجه بالتيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي ودعم القطاع التعاوني

وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وتقنين الأوضاع، فضلاً عن تعميق دور الجمعيات الزراعية في دعم الفلاح، وتسويق محاصيله، وتوفير كل مستلزمات الإنتاج له، إضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف تجميع المساحات الصغيرة، باعتبارها السبيل للعودة إلى الدورة الزراعية.
وشدد على أهمية تكثيف الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين والتواصل معهم في الحقول بشكل مباشر، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، لزيادة الإنتاجية من المحاصيل، لافتا إلى أهمية المرور الدائم والمستمر أيضا لرصد التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإزالة التعديات في المهد قبل تفاقمها.
وأشار فاروق إلى ضرورة ميكنة كل الأعمال بالهيئة في إطار التيسير على المنتفعين أيضا، وسهولة المتابعة والانجاز، مشددا على سرعة وضع آلية لتحصيل المتأخرات، وتعظيم الإيرادات، وتحقيق القيمة الاقتصادية المثلي لكل مشروعات الهيئة، إضافة إلى مراجعة الأحكام واجبة النفاذ، والتعويضات المستحقة ووضع آلية للمتابعة والتفاوض.
وأكد وزير الزراعة، أيضا على أهمية دعم القطاع التعاوني، والتوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، ومنافذ التسويق، لتشغيل الشباب وتنمية القرى، الأمر الذي سيساهم أيضا في تحقيق طفرة إنتاجية والأمن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
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