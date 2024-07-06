ضبط مدرسة لقنت شقيقتها إجابات الكيمياء من خلف مبنى لجنة ثانوية عامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 05:26 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية من مقطع فيديو يتضمن محاولة إحدى السيدات تلقين الطلبة بإحدى لجان إمتحانات الثانوية العامة بمدينة المنصورة بالدقهلية من خلال النداء عليهم خلف مبنى المدرسة.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم 6 الجارى خلال آداء الطلاب إمتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بمدينة المنصورة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة فى حينه وتبين أنها تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرى تؤدى الإمتحان ضمن الطلاب بذات اللجنة، وإعترفت بحصولها على أسئلة الإمتحان والأجوبة بعد مرور ساعتين من بدء الإمتحان من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى .