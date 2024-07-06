مفاجأة.. قرار نهائي من التعليم بشأن شكاوي امتحان الكيمياء والجغرافيا 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وجهت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدمة لطلاب الثانوية العامة بعد شكواهم من صعوبة امتحان الكيمياء للشعبة العلمية وامتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، اليوم السبت، خاصة بعد تشكيل لجنة لمراجعة الأسئلة بعد شكوى الصعوبة.

وأوضحت المصادر المسؤولة، أن اللجنة الخاصة بمراجعة نموذج أسئلة وإجابة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة الذي أدى الطلاب اليوم السبت، أقرت وانتهت إلى أن أسئلة الامتحان مطابقة للمواصفات دون أن يكون بها أي أخطاء، مضيفة “اللجنة الأخرى التي راجعت امتحان الجغرافيا، ونموذج الإجابة، انتهت أيضا إلى مطابقة الامتحان للمواصفات، ولم تكتشف أية أخطاء أو أسئلة غامضة”.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنتين لم تستخرجا أي سؤال من الامتحانين الجغرافيا والكيمياء غير مطابق للمواصفات أو به أخطاء أو إجابات متشابهة، والامتحان قاسا كل المستويات الطلابية، حسب المواصفات المعمول بها في الامتحان ونسبة النجاح ستظهر بشكل واضح.

وأضافت المصادر أن “من الطبيعي يكون فيه أسئلة صعبة علشان نميّز بين الطالب المجتهد وغيره من الطلاب، وده العدل اللي المفروض الطلبة ترضى بيه، ومش معقول نجيب امتحان كله صعب ولا كله متوسط، ولازم يخاطب الكل”.

وكان عدد من طلاب الثانوية العامة، في الشعبة العلمية والأدبية، اشتكوا اليوم السبت من صعوبة أجزاء من امتحاني الكيمياء والجغرافيا، وطالبوا الوزارة بالتدخل على غرار امتحان الفيزياء، وشكلت وزارة التعليم لجنة لمراجعة الامتحانين ونموذج الإجابة وهو ما انتهت إلى عدم صحته.

وتعرض عدد من الطلاب في أكثر من محافظة لحالات إغماء، حيث أكد العديد منهم بعد اللجان أن مستوى امتحان الكيمياء اليوم جاء في مستوى الطالب المتميز جيدا ويصل لمستوى المعلم ويجود 20% من الأسئلة طويلة و30% صعبة بما يعني أن نصف الامتحان صعب ويحتاج إلى تركيز وفهم.