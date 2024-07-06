أخبار التقنية.. إرشادات سامسونج تكشف عن ارتفاع أرباح الربع الثاني مع نمو سوق شرائح الذكاء الاصطناعي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني – أصدرت شركة سامسونج ارشاداتها المالية للربع الثاني من عام 2024، والتي تظهر ارتفاعًا كبيرًا في الأرباح.

كما أعلنت الشركة الكورية عن مبيعات بلغت حوالي 74 تريليون وون كوري، بزيادة قدرها 23 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح التشغيلية 10.4 تريليون وون كوري، وهو أعلى بخمسة عشر مرة من الفترة من أبريل إلى يونيو 2023. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة الكبيرة مضللة بعض الشيء.

كان عام 2023 عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لشركة سامسونج بسبب انخفاض الطلب على الشرائح.

وفي حين تحول المستهلكون والمصنعون بعيدًا عن شرائح بطاقات الرسومات، فإنهم يركزون الآن على الاتجاه المتزايد للذكاء الاصطناعي.

وتعمل الشركات على تطوير أجهزة وخوادم تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتطلب المزيد من القوة الحاسوبية، وتقوم سامسونج بتزويد أشباه الموصلات اللازمة.

ووفقًا لبحث أجرته TrendForce، نقلته رويترز، ارتفعت أسعار شرائح الذاكرة بنسبة 13-18 بالمئة في ربع واحد فقط.

يتوقع المحللون أن الشرائح المتطورة (HBM) ومحركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) ستتصدر السوق في عام 2024، على الرغم من أن سامسونج كانت تتخلف عن شركة SK Hynix في توريد HBM للعملاء الرئيسيين مثل Nvidia.

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