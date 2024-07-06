وزير التموين: تقديم الدعم لمستحقيه أولوية كبيرة للوزارة

جدة - نرمين السيد - الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية

أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تقديم الدعم لمستحقيه أولوية كبيرة للوزارة.





جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة إكسترا نيوز.

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