أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يستعرضون أبرز الأعمال لتنفيذ المخرجات

استعرض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، أبرز ما سيتم مناقشته خلال اجتماع اليوم.





من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنَّ مجلس الأمناء انعقد اليوم السبت لمناقشة جدول أعمال دسم.

وأضاف "فوزي" في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للحوار الوطني، اليوم السبت، أنَّ جدول الأعمال تناول خطة تنفيذية واضحة بتوقيتات محددة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولي.

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 6 يوليو 2024، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.