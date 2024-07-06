أبرز تصريحات وزير التموين لـ إكسترا نيوز (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية

تحدث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة إكسترا نيوز، عن أبرز الملفات التي ستعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة.





وجاءت أبرز تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، كالتالي: - سنعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضبط الأسعار وتوفير الخدمات للمواطنين - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بالاعتماد على الشباب في كل جوانب العمل - المواطن سيشعر قريبًا بالتحسن في الأسعار - الهدف الأساسي للوزارة هو تقديم الدعم للمواطنين - توجيهات من رئيس الوزراء بالتنسيق مع آلية الحوار الوطني في ملف الدعم - سنعمل على ملف ضبط الأسعار بطرق مبتكرة

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