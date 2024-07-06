فاروق يبحث مع قيادات الاتحاد التعاوني الزراعي تعميق دور دعم الفلاح

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جاء ذلك بحضور ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، علي عودة رئيس الجمعية العامة للإئتمان الزراعي، وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن، وأحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة للبطاطس.
وأكد وزير الزراعة على أهمية وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة وعمليات توزيعها، فضلا عن إعداد رؤية واضحة لهذا الملف، وتفادي وقوع أية أزمات.
وبحث فاروق أيضا معهم خلال اللقاء، ملفات أهم المحاصيل الاستراتيجية من بينها: القطن والفراولة والبطاطس، بالإضافة الى أهمية توفير التقاوي بالجودة المطلوبة في الوقت المناسب.
وأشار الوزير أيضا إلى أهمية أن يكون للجمعيات الزراعية دور في الإرشاد الزراعي، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين، في سبيل زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين، فضلا عن التوعية بالأساليب الحديثة التي من شأنها ترشيد استخدام مياه الري، والأسمدة، واستخدام المخصبات الحيوية، والعمل على تشجيع المزارعين لاستخدام وسائل الري الحديث.
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