ملك تايلند يستقبل شيخ الأزهر في بداية زيارته الرسمية

وصل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى تايلاند يوم 5 يوليو الجاري، في زيارة رسمية بدعوة من رئيس وزراء تايلاند "سريتا تافيسن".





واستقبلته والوفد المرافق لفضيلته السفيرة هالة يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى تايلاند، ووزير العدل التايلاندي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

تم استقبال شيخ الأزهر من قبل ملك وملكة تايلاند في نفس يوم الوصول في لقاء مطول، أشار فضيلته خلاله إلى تمسك الأزهر بالمنهج الوسطي، والدعوة للتعايش السلمي بين أبناء المجتمعات متعددة الثقافات، مشيرًا إلى التعايش القائم بين عنصري الأمة في مصر على مدى قرون.

من جانبه، أعرب الملك عن سعادته بما عرضه فضيلة الإمام عن دعوة الإسلام للتعايش السلمي ودور الأزهر في نشر هذا المنهج، مؤكداً أنه يتابع بشكل مقرب أحوال المسلمين من أبناء تايلاند في ظل حرصه على تمتعهم بحرية العقيدة، مشيرا كذلك إلى حرصه الشخصي على مشاركة أبناء تايلاند المسلمين الاحتفال بالمناسبات الدينية، ومن بينها المولد النبوي الشريف.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر خلال الاستقبال الملكي بحرص الطلاب التايلانديين الدارسين في الأزهر الشريف في مصر على التعليم، فضلاً عن التزامهم الأخلاقي، موضحاً أن الأزهر يقدم 160 منحة سنويا للطلاب التايلانديين للدراسة في العلوم الشرعية والمجالات العلمية، وأعرب ملك تايلاند عن سعادته لحسن رعاية الطلاب التايلانديين الدارسين في مصر.

وقام فضيلة الإمام بأداء صلاة الجمعة في المسجد الرئيسي في العاصمة بانجكوك وسط ترحيب وتجمع كبير من المسلمين، علما بأن زيارة فضيلته خلال الأيام المقبلة تشمل كذلك عددًا من الفعاليات، من بينها لقاء رئيس وزراء تايلاند ورئيس البرلمان التايلاندي وشيخ الإسلام بتايلاند، فضلا عن لقاء خريجي جامعة الأزهر من التايلانديين ومبعوثي الأزهر الشريف إلى تايلاند.

يذكر أن آخر زيارة للإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر لمملكة تايلاند كانت في عام 2007، وتأتى تلك الزيارة الهامة لفضيلته في هذا العام الذى يشهد مناسبة مرور سبعين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.