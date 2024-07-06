القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجري الجديد 1446هــ

جدة - نرمين السيد - الاحتفال بالعام الهجري

نظمت القوات المسلحة إحتفالية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1446هــ، وذلك بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هانى الحسينى.





وألقى الدكتور طارق عبد الحميد، مدير عام بـ وزارة الأوقاف، كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لهجرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم مليئة بالدروس والعبر التى يجب أن تكون نبراساً يضىء لنا الطريق ولا يكون ذلك إلا باقتدائنا بالرسول الكريم ﷺ قولا وعملا وخلقا. كما ألقى اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض، مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى هنأ فيها الحضور بالعام الهجرى الجديد. وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم بالمهام والمسئوليات المكلفين بها بكل قوة وعزيمة مقتدين بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ﷺ فى التمسك بقيم العمل النبيلة من أجل حماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه.

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