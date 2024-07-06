وزير التموين: سنعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بضبط الأسعار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لقناة "إكسترا نيوز": "سنعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضبط الأسعار وتوفير الخدمات للمواطنين.





وكان الوزير قد أكد أن الهدف الأساسي للوزارة هو تقديم الدعم للمواطنين، لافتًا أن توجيهات من رئيس الوزراء بالتنسيق مع آلية الحوار الوطني في ملف الدعم. وأشار فاروق إلى تنسيق كامل مع الوزارات والجهات في ملف الدعم وتقديم الدعم لمستحقيه أولوية كبيرة للوزارة.

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