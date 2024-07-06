أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يستعرضون أبرز ما سيتم مناقشته خلال اجتماع اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 06:32 مساءً - استعرض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز ما سيتم مناقشته خلال اجتماع اليوم، وكشف المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة جدول أعمال دسم، «هناقش فيه خطة تنفيذ واضحة بتوقيت محددة، لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى».

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 6 يوليو 2024، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.