الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم صيام الأول من محرم 1446 هجرياً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر موقعها الرسمي، حكم صيام الأول من شهر المحرم الـ 1446 وبداية السنة الهجرية الجديدة التي يحتفل فيها بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، حيث يفضل الكثير من المسلمين على صيامه للتقرب إلى الله عزوجل حتى تكون السنة الجديدة مبنية على الطاعات،

حكم صيام أول محرم

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان من خلال موقعها الرسمي، إنه يجوز للمسلم التطوع بصوم أول يوم من شهر المحرم كأول شهر من شهور السنة الهجرية وأول أيامها، مشيرا إلى أنه من المستحب أن يكثر الصيام في هذا الشهر، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، وهو الحديث الذي رواه مسلم».

وأضاف دار الإفتاء في بيانها ، أن “العرب كانت أول الأمر تؤرخ بعام الفيل، وهو عام مولده صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يزل التاريخ كذلك في عهد سيِّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، وعهد أبي بكر، رضي الله عنه، إلى أن وَلِي عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، فجمع الصحابة واتفقوا رضي الله عنهم على الهجرة بداية للتقويم الإسلامي”.

حكم الاحتفال بالعام الهجري الجديد

وعن حكم الاحتفال بالعام الهجري الجديد، قالت دارة الإفتاء، أن الاحتفال يعكس معان سامية ورفعية مثل الرغبة في العيش بسلام وهجرن كل قبيح إلى كل صحيح، ومجاهدة النفس وتزكيتها، وهو أمر من الأمور المرغوبة في الشرع، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :”لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ”. رواه الشيخان