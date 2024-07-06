نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: بدء أعمال تنفيذ خط مياه ٤٠٠ مم بمنطقة الطوابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوضع حل جذري للمشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حي الهرم والتي تعد من اكبر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمحافظة الجيزة.

وشدد المحافظ علي ضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمة بأعلي مستوي وبالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد انتهت من الدراسات اللازمة لحل المشكلة وقد تم البدء في تنفيذ خط مياه قطر ٤٠٠مم بطول ١٥٠م من طريق المريوطية حتي شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط ١٠٠٠مم وذلك لتوفير كميات المياه المطلوبة لمنطقة الطوابق وتحسين الضغوطات بالعديد من القطاعات المتأثرة.

وأوضح محافظ الجيزة أن الاعمال سوف تساهم في تحسين مستوي الخدمة بمناطق كعبيش والطوابق والصفا والمروة ومدينة عباد الرحمن بحي الهرم.

وكلف المحافظ حي الهرم بالتواجد الميداني ومتابعه الأعمال وإزالة اي معوقات بالتعاون مع الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء والتشغيل.