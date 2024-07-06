أول خطوة على الأرض.. بدء أعمال خط ربط المياه الرئيسى بالطوابق

جدة - نرمين السيد - بدء أعمال ربط خط المياه الرئيسي بالطوابق

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بوضع حل جذري للمشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حى الهرم، والتي تعد من اكبر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمحافظة الجيزة.





وشدد المحافظ على ضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمة بأعلى مستوى وبالجودة المطلوبة مشيرًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد انتهت من الدراسات اللازمة لحل المشكلة، وقد تم البدء في تنفيذ خط مياه قطر 400 مم بطول 150م من طريق المريوطية، حتى شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط 1000مم، وذلك لتوفير كميات المياه المطلوبة لمنطقة الطوابق وتحسين الضغوطات بالعديد من القطاعات المتأثرة. وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال ستساهم فى تحسين مستوى الخدمة بمناطق كعبيش والطوابق والصفا والمروة ومدينة عباد الرحمن بحى الهرم. وكلف المحافظ حي الهرم بالتواجد الميداني ومتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات بالتعاون مع الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء والتشغيل.

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