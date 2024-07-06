رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446.





ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التهنئة، مُعلقةً: "يُهنئ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446، داعيًا الله عز وجل أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

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