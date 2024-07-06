الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارًا من الثلاثاء المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 07:28 مساءً - حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

وقالت غانم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل تتأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة، وامتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم: تأثير المرتفع الجوي يظهر مع نهاية الأسبوع المقبل، حيث يسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 38 إلى 39 درجة، مع أجواء شديدة الحرارة في النهار مائلة للحرارة رطبة في الليل، موضحة أن متوسط درجات الحرارة على المناطق الساحلية بين 32 إلى 33 درجة، مؤكدة: تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء، وحتى بداية الأسبوع القادم.

تحذير من حالة الطقس الأيام المقبلة

وحذرت غانم من الحالة الجوية للبحر يومي الاثنين والثلاثاء، نظرًا لارتفاع أمواج شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح ما بين 30 إلى 50 كم/س، منوهة: لابد من توخي الحذر للمصطافين لارتفاع أمواج البحر من 1.5 إلى 2.5 متر، خلال الـ 72 ساعة القادمة.

واستكملت: يسود البلاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الأحد، وتكون حول المعدلات ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، وتتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على جود سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزء من أشعة الشمس وتعمل على تلطيف الأجواء، بالإضافة إلى كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

وحذرت غانم قائلة: لا بد من تجنب التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 5 عصرًا، مع تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس وارتداء غطاء للرأس والملابس القطنية فاتحة اللون، مع تناول قدر كبير من السوائل.