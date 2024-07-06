اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسـل 30 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 07:29 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وحاول هذا الشخص إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الإستثمارية وشراء قطع أراضى وسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.