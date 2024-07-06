أكاديمية الشرطة تستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 07:29 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة، فى ظل ما تشهده الساحة العالمية من تحديات تتطلب تضافر جهود المؤسسات الشرطية الدولية، إستقبلت أكاديمية الشرطة وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له، للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك فى إطار دعم مجهودات المنظمة الدولية فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وكان فى إستقباله والوفد المرافق اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات وزير الداخلية الذى يولى فعاليات مثل تلك الزيارات إهتماماً بالغاً، مؤكداً حرصه على مد جسور التواصل مع منظمة الأمم المتحدة، وحرص وزارة الداخلية الدائم على إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم، بالمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة، لصقل مهارتهم بالخبرات والقدرات التى تمكنهم من تعزيز جهود المنظمة الدولية فى حفظ وصون الأمن الدوليين، فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أعرب وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية ممثلة فى "أكاديمية الشرطة"، موضحاً أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكداً على تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيداً بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحورى والفاعل فى دعم الإستقرار، وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية، الأمر الذى كان دوماً محل ثقة وتقدير قيادات المنظمة الأممية، ومرتكزاً لما تحظى به تلك القوات من سمعة دولية متميزة إكتسبتها من خلال إلتزامها بأعلى معايير السلوك والإحترافية فى أداء المهام المنوطة بهم، مشيراً إلى تطلع المنظمة الدولية لتوسيع دائرة تلك المُساهمات من الكوادر الشرطية خاصةً عناصر الشرطة النسائية لبناء قادة مُستقبليين للمنظمة، فضلاً عن تعزيز آليات التعاون المُشترك خاصة فى المجالات التدريبية التى تتوافق مع متطلبات بعثات حفظ السلام.

وتم إستقبال الوفد الزائر بالمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام أحد كيانات أكاديمية الشرطة، والمنشأ وفقاً لأحدث المعايير الدولية من كافة الجوانب التدريبية والتعليمية واللوجيستية، حيث تم إستعراض دور المركز فى تنمية وصقل المهارات العلمية والبدنية والمهارية للكوادر الشرطية المصرية، ومن الدول الإفريقية والأجنبية من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة لتنمية قدراتهم تحقيقاً لفعالية أدائهم أثناء الإضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية، وتم إصطحاب الوفد فى جولة تفقدية على المرافق التعليمية والتدريبية بالمركز كميدان عمليات الشرطة، والملعب متعدد الإستخدامات، وميدان الرماية والعيادة الطبية، كما تم إستعراض بيان عملى للضباط بأرض القيادة الوعرة بالمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام يستعرض مهارات الضباط لقيادة سيارات الدفع الرباعى بالطرق والأراضى الوعرة لبيئات تحاكى الواقع العملى بمناطقة عمليات حفظ السلام.

وإنتقل أعضاء الوفد لقاعة الإجتماعات بالمركز لعقد جلسة مناقشات حول كيفية الإستفادة من الخبرات التدريبية داخل أكاديمية الشرطة (المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام)، خاصةً فى مجال إعداد الكوادر الشرطية المرشحة لعمليات حفظ السلام، كما تضمنت فعاليات الزيارة جولة تفقدية داخل الأكاديمية شاهدوا خلالها ما تحظى به الأكاديمية من إمكانيات (لوجستية - تعليمية - تدريبية).

فى ختام الزيارة تم تقديم الهدايا التذكارية وإلتقاط صور جماعية لأعضاء الوفد الأمنى والقيادات والضباط بالأكاديمية.