كتلة الحوار: مناقشة الحبس الاحتياطى داخل الحوار الوطني تعزيز لحرية الرأي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 07:29 مساءً - أشاد الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار، بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني مشيرا إلى أن تعديل الحبس الاحتياطي واستبداله بإجراءات احترازية أخرى سيكون يوم فارق في ملف الحقوق والحريات.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" أن كتلة الحوار تقدمت بملف كامل حول الحبس الاحتياطي، وتعديل المواد المنظمة له والعمل علي عدم تحويله إلى عقوبة، لافتا إلى أن هناك حالة من الإيجابية في تحركات الحكومة الجديدة، وهذه الحالة ممتدة داخل مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك الحوار الوطني.

وتابع رئيس كتلة الحوار أن أول اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني عقب تشكيل الحكومة له أهمية خاصة، ويؤكد أن حالة الحوار الوطني مستمر رغم تغير الحكومة، وأن المقترحات التي تخرج من جلسات الحوار قيد التنفيذ بغض النظر عن الأسماء .