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ضمن «حياة كريمة».. 42 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من بني سويف

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 07:29 مساءً - شهدت محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

 

وشهدت قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والبالغ عددها 66 قرية رئيسية اهتمام كبير بالقطاع الطبى، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ 42 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

 

شهد القطاع الطبى بمحافظة بنى سويف، خلال السنوات العشرة الأخيرة طفرة كبيرة، سواء فى مجال الانشاءات أو المبادرات القومية التى يتم تنفيذها

شهدت قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات استهدفت نحو مليون مواطن داخل 66 قرية رئيسية بمركزى ببا وناصر.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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