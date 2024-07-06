محافظ القاهرة: نولي اهتماما كبيرا بالقرية التي تضم 152 فاخورة

جدة - نرمين السيد - تفقد د. إبرهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية، لإقامة 40 معرضًا وبازار، لعرض منتجات قرية الفواخير بمصر القديمة.





وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقرية التي تضم 152 فاخورة، مقامة على مساحة 13 فدانا، خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم وكانت من المهن التي عمل بها المصريون القدماء.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعارض الجاري إقامتها على السور الخارجي للقرية، مصممة على طراز الفواخير، وتم استطلاع رأي العاملين بالقرية بشأن المواصفات المطلوب توافرها ومساحة كل معرض، ليتناسب مع احتياجاتهم قبل بدء التنفيذ.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ويحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وباسم عمارة مدير مديرية الإسكان والمرافق، وأيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، وماجد فوزي مدير قرية الفواخير، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار د. إبرهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير التى جرت بقرية الفواخير شملت إستكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف»، إلى جانب الاستمرار في تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الانارة والنظافة وغيرها.

كما تم رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير، وتقنين أوضاع العاملين بها، كما تم إنشاء مدرسة لتعليم صناعة الفخار للحفاظ على استمرار المهنة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تسعى لوضع قرية الفخار على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلى والعالمي، خاصة وأن هذا النوع من الأنشطة، سيكون لها دور كبير وفعال فى تنشيط السياحة بالمنطقة التي تضم مجع الأديان ومتحف الحضارة المصرية ومنطقة حديقة تلال الفسطاط الجارى إقامتها.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بقرية الفواخير عدد من فناني صناعة الفخار، أو كما يطلق عليهم «جواهرجية الطين»، الذين تميزوا في صناعة الفخار حتى أصبحت القرية قِبلة عشاق فن الفخار.