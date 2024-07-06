الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفد جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية

جدة - نرمين السيد - وفد جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية

استقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية، اليوم السبت، وفدًا من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية للتعرف على أحدث الإمكانيات والمنظومة التعليمية المتطورة التى يتم العمل بها داخل الكلية.





يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والبحثية مع كبرى المؤسسات التعليمية. بدأت الزيارة بكلمة اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، وأشار خلالها إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين وخاصةً فى مجال التعليم التكنولوجى الذى يعتبر خطوة من خطوات توطين التكنولوجيا الحديثة. وجرى عرض فيلما تسجيليًا عن الكلية التى تعد واحدة من أهم الصروح التعليمية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات، كما تفقد الوفد عددًا من المعامل الدراسية. وأشاد الوفد بما شاهدوه داخل الكلية العسكرية التكنولوجية وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات تكنولوجية فائقة التطور تضاهى أحدث المنظومات بالمؤسسات التعليمية العالمية.

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