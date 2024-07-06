معهد بحوث الإلكترونيات يُطلق النداء الأول: ابدأ مشروعك الخاص لتأسيس شركتك

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تشجيع الباحثين على المشاركة في مختلف النداءات البحثية وتيسير كافة الإجراءات التي من شأنها مساعدتهم على إنتاج أبحاث يكون لها مردود اقتصادي وخدمي يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.





وفي هذا الإطار، أطلق معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محرم رئيس المعهد ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، النداء الأول بعنوان: "ابدأ مشروعك الخاص لتأسيس شركتك"، وذلك في إطار المُبادرة التي اطلقها المعهد؛ لدعم الأفكار التطبيقية والنماذج الأولية".

ويهدف النداء إلى مُشاركة الباحثين والمُبتكرين، ورواد الأعمال، وخريجي الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية والأهلية ذات الصلة بتخصصات المعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات (هندسة حاسبات، كليات تكنولوجية، وغيرها من التخصصات ذات الصلة) للتقدم بمقترحات لمشروعات لتطوير الأفكار التطبيقية والنماذج الأولية إلى منتجات تسويقية، حيث سيتم دعم تنفيذ المشروعات المقبولة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين محرم أنه يجب أن يكون موضوع المقترح المقدم ضمن اهتمامات وأولويات الدولة ورؤية مصر 2030 مع توظيف واستخدام هندسة الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت شروط التقدم على النحو التالي:

• موافقة معتمدة من جهة عمل المتقدمين بمقترح المشروع المقدم إلى "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.

• أن يكون للمشروع المقترح مخرج تطبيقي (منتج).

• ألا يكون مقترح المشروع مقدم في نفس الوقت إلى جهة أخرى.

• أن يلتزم المتقدم للمشروع المقبول بتنفيذ المشروع طبقًا لبنود العقد الذي سيُبرم بينه وبين مدينة العلوم والتكنولوجيا الأبحاث وصناعة الإلكترونيات.

علمًا بأن أخر موعد للتقديم سيكون يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024.

ولمزيد من المعلومات والتقدم بالمقترحات، يمكن الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا