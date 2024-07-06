مصر للطيران تشارك بمعرض Business Travel Show Europe في لندن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 08:25 مساءً - شاركت مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمى بمعرض Business Travel Show Europe الذى عُقد بالعاصمة البريطانية لندن والذي يعد منصة أعمال كبرى تجذب شركات الطيران والسياحة والفنادق لبحث سبل التعاون.

وجاءت مشاركة مصر للطيران بالمعرض ضمن جناح تحالف ستار الذي يوفر مظلة للشركات الأعضاء الراغبة في المشاركة بالمعرض.

هذا وقد أجرى وفد مصر للطيران العديد من الإجتماعات مع عدد من الجهات المشاركة بالمعرض، كما تم توقيع بروتوكولات جديدة مع شركات السياحة ومقدمي البرامج السياحية من بينهم AERTICKET و Globe Hunters.