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مصر للطيران تشارك بمعرض Business Travel Show Europe في لندن

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 08:25 مساءً - شاركت مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمى بمعرض Business Travel Show Europe الذى عُقد بالعاصمة البريطانية لندن والذي يعد منصة أعمال كبرى تجذب شركات الطيران والسياحة والفنادق لبحث سبل التعاون.

وجاءت مشاركة مصر للطيران بالمعرض ضمن جناح تحالف ستار الذي يوفر مظلة للشركات الأعضاء الراغبة في المشاركة بالمعرض.

هذا وقد أجرى وفد مصر للطيران العديد من الإجتماعات مع عدد من الجهات المشاركة بالمعرض، كما تم توقيع بروتوكولات جديدة مع شركات السياحة ومقدمي البرامج السياحية من بينهم AERTICKET و Globe Hunters.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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