كيروش ينعي وفاة أحمد رفعت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – نعى مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم السابق البرتغالي كارلوس كيروش، وفاة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت، والذي توفي صباح اليوم السبت.
وكان كيروش قد قام بضم أحمد رفعت خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للفراعنة خلال منافسات بطولة كأس العرب والتي أُقيمت بقطر في 2022.
وأشاد المدرب البرتغال بقدرات اللاعب الراحل، حيث لمع نجمه مع كيروش خلال تواجده ببطولة كأس العرب، مما جعله أساسي في هذه الفترة.
وقال كيروش في رسالة لأسرة رفعت: “أحمد رفعت.. الموهوب بالفطرة الذي ولد ليستمتع بروحه وقلبه بالجانب الجميل من اللعبة”.
وتابع: “كان لعبه ساحر وحافل بالمهارات.. كان يجلب السحر لملاعب كرة القدم لقد كان من دواعي فخري أن شاركت حياتي مع أحمد رفعت وسيظل في قلبي وسأدعو له”.
وأتم كيروش رسالته: “واثقون من أن الله سيحميه برحمته شكرًا لك يا صديقي العزيز على كل ما قدمته لكرة القدم ولمصر ولي”.
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