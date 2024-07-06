التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من موقعة إنجلترا وسويسرا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة إنجلترا وسويسرا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“.
وكانت مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره السويسري، قد انطلقت في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب اسبرت أرينا.
وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب المنتخب الإنجليزي، بينما تراجع نظيره السويسري لتأمين دفاعاته خلال الخمس وأربعون دقيقة الأولى.
وكان المنتخب الإنجليزي، قدأ بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، ايزري كونسا، كيران تريبيير.
خط الوسط: ديكلان رايس، كوبي ماينو، جود بيلينجهام.
خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيل فودين، هاري كين.
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