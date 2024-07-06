كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أحمد رفعت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشارقة – اميمة ياسر – كشف مصدر مقرب من اللاعب الراحل أحمد رفعت، جناح مودرن فيوتشر، كواليس اللحظات الأخيرة فى حياته. وقال إنه فى الساعة الثالثة فجر السبت توقف قلب أحمد رفعت وسقط بشكل مفاجئ قبل أن تهرع أسرته للاتصال بالطبيب المعالج، وأضاف أنه تم نقله غلى المستشفى بشكل عاجل بناءً على توجيهات الطبيب. وقال المصدر: خضع “رفعت” لعملية إنعاش قلبى رئوى متقدم لمدة ساعة و45 دقيقة، وتابع: تلقى صدمات كهربائية وكل أدوية الإنعاش القلبى الرئوى المتقدم ولكن القلب لم يستجب ليتم إعلان وفاته.

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