نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بحي العجوزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1446هجريا، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد المغفرة بحي العجوزة.

حيث بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم يتبعها كلمة الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، عن الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية من مكة للمدينة، واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء ومراكز العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق والمنيرة الغربية وأبو النمرس والعياط والحوامدية ومنشأة القناطر وأطفيح ولفيف من الأئمة والوعاظ.

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