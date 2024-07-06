وزير السياحة: يجب تدريب العنصر البشري.. والاستفادة من الخبرات

جدة - نرمين السيد - وزير السياحة والآثار

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهمية دور العنصر البشري، مشيرا إلى حرصه على الاستفادة من كل الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة والهيئات التابعة، وإعدادهم وتدريبهم لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في دفع منظومة العمل.





وأشار وزير السياحة والآثار إلى ضرورة مواصلة سير العمل من خلال كل أعضاء فريق العمل الموجود بالوزارة والهيئات التابعة لاستكمال ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وأهمية تحديد الأولويات بشكل واضح ودقيق والعمل بشكل جماعي ومؤسسي والتنسيق المتكامل لتضافر كل الجهود والعمل كفريق واحد في بيئة عمل صحية ومحفزة لتحقيق مستهدفات الوزارة. وعبر عن امتنانه لثقة القيادة السياسية في توليه منصب وزير السياحة والآثار في الحكومة وحرصه على بذل قصارى الجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في مصر من خلال تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بما يساهم في مواصلة تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وأن تحظى مصر بالمكانة التي تستحقها بين مصاف الدول السياحية الكبرى.

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