الطاقة الشمسية كلمة السر.. حكاية أول قرية في مصر تكتفي ذاتيًا من الكهرباء

على بعد 5 كيلو متر من مدينة الزقازيق تقع قرية "البسايسة"، وتُعد هذه القرية هى أول قرية أنشئ فيها أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى مصر، سنة 1974، حيث قرر أبناء القرية سنة 1972 على يد أحد أبنائها الدكتور صلاح عرفة الاعتماد على الجهود الذاتية فى إنارتها عوضًا عن الكهرباء التى لم تصلها، فاستخدم أبنائها الطاقة الشمسية والضوئية وتحويلها إلى طاقة كهربائية، ليتم توصيل التيار الكهربائى للقرية عام 1974.





انتقل "دوت الخليج" إلى قرية البسايسة والتقى بمحمد على منصور، أحد أبناء القرية، والمسؤول عن مسجد القرية الذي يعمل بالطاقة الشمسية.

وقال منصور: " الدكتور صلاح عرفة أنشأ خلية الطاقة الشمسية بعد أن أخذ موافقة أهالي القرية الذين يستخدمون الآن الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء".

فيما، قال طنطاوى السيد، مسؤول الطاقات الجديدة والمتجددة بجمعية تنمية المجتمع بالبسايسة، إنَّ المحطة قدرتها 7 كيلو ونصف، تعمل الجمعية بأكملها خلال الستة ساعات بالطاقة الشمسية، فضلًا عن عدد من أهالى القرية والمنازل المجاورة، تستفيد من الطاقة الشمسية مقابل أجر شهرى 50 جنيهًا لكل شقة.

وتابع: "من أهم أنشطة جمعية البسايسة هى الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو إنتاج البيوجاز والاستفادة من المخلفات الصلبة، وإنتاج الأعلاف غير التقليدية للحيوانات، أو البيوجاز باستخدام روس الماشية، وتطور شغل الجمعية فى الاستفادة من الطاقات الشمسية".

وأضاف: "جميع أسطح منازل القرية بطاريات طاقة شمسية مولدة للكهرباء اللى بتشغل جميع الأجهزة الكهربائية بالقرية وإنارة الشوارع".

وتابع: "البسايسة هى أول قرية رائدة فى استخدام الموارد الطبيعية من حيث توليد البيوجاز من إعادة تدوير المخلفات الصلبة وروث الحيوانات، ويعنى بتتخلص من كل حاجة ملوثة وبتعيد استخدامها وتستفيد بيها، يعنى عندهم الغاز والكهرباء طبيعي.. بيعملوه بنفسهم".

واستكمل قرية البسايسة أصبحت الآن من أهم القرى فى توليد الكهرباء والغاز، ومن الموارد الطبيعية باستخدام بدائل للأعلاف لتغذية الحيوانات وأصبحت من أهم القرى الصديقة للبيئة واللى حققت التنمية المستدامة.

وذكر عادل طه حمودة، أحد المستفدين أنه يستخدم إنارة الكهرباء بالطاقة الشمسية فى منزل منذ ما يقرب من 5 سنوات مقابل مبلغ بسيط وهو 50 جنيها شهريا، وذلك لإنارة مايقرب من خمسة لمبات 9 وات وشاشة التلفزيون ومروحة مناشدا أجهزة الدولة بتعميم فكرة جمعية البسايسة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية على جميع قرى جمهورية مصر العربية.