الأوقاف تحتفل بالهجرة النبوية الشريفة لعام 1446هـ من مسجد الإمام الحسين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 09:32 مساءً - تبدأ وزارة الاوقاف احتفالها بالعام الهجرى من مسجد الإمام الحسين بتلاوة القرآن الكريم للشيخ الخشت نقيب القراء وما تيسير من سورة التوبة.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، ونشر الوعي الديني والمجتمعي، احتفلت وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1446هــ من رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة

اليوم السبت 6 /7 /2023م، بحضور السيد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نائبًا عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله)، وأ.د/ محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأ.د/ شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد/ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وأ.د/ أحمد عمر هاشم عضو هيئه كبار العلماء، والدكتور/ يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، وأ.د/ محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور/ حسام الدين ابو سيف نائب محافظه القاهرة، وسماحة الشيخ الدكتور/ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور/ محمود صدقي الهواري الامين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث، والدكتور/ نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور/ محمد عزت أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور/ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة.