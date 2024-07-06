نداء حكومي عاجل للضيوف الأجانب المقيمين على أراضيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جددت أجهزة الدولة، مناشدتها للأفراد الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية، بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أجل تقنين أوضاعهم وتجديد الإقامة والحصول على الكارت الذكي الخاص بهم، لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك حرصا من الدولة على توفير جميع الخدمات لضيوفها وإتاحة سبل الراحة والأمان لهم.

وأهابت الدولة، بالأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة، بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة إلى الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذي لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وأشارت إلى إنه تم منحهم الأجانب مهلة نهائية لاستخراج بطاقات الإعفاء تنتهي في 30 سبتمبر المقبل 2024، على أن يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة من هذه الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأشارت السلطات إلى أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم باعتبار أنهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

الداخلية تطلق خدمة جديدة للمقيمين

وكانت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، قد أعلنت البدء في التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية اعتباراً من الأول من يناير الجاري، حيث يختص بتراخيص الإقامة الأجانب المقيمين في دوائر أقسام الشرطة (روض الفرج – شبرا – الساحل – حدائق القبة – المرج – الشرابية – الزاوية الحمراء – الأميرية – الزيتون – المطرية – الخانكة – الخصوص – قليوب- قسمي أول / ثان شرطة شبرا الخيمة – الخانكة -قليوب – القناطر).

وجاء ذلك لاستمرار جهود وزارة الداخلية في التطوير والتحديث لتقديم الخدمات بسهولة ويسر وبصورة تتماشي مع التطور التكنولوجي والارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين والأجانب.