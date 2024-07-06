أخبار التقنية.. صور مسربة حية لسماعة Galaxy Buds3 Pro اللاسلكية قبل الإعلان الرسمي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني – ينطلق خلال أيام حدث العملاق الكوري سامسونج لكشف النقاب عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي مع سماعة Galaxy Buds3 Pro، ولقد إستعرضت أحدث الصور الحية تصميم السماعة اللاسلكية.

وتظهر سماعة اللاسلكية بتصميم مستوحى من سماعات AirPods المقدمة من ابل، حيث تتضمن جذع للسماعة على عكس إصدار الشركة السابق.

كما تؤكد الصور الحية على ما جاء من تسريبات سابقة، أيضاً تكشف الصور عن تصميم حافظة الشحن الخاصة بالسماعة اللاسلكية، والتي تضم بطارية بقدرة 500 mAh.

وتظهر الحافظة في الصور الحيه المسربة بغطاء شفاف، مع مؤشر ضوء في المقدمة لإظهار حالة الشحن في السماعة اللاسكية.

وتكشف صور أخرى عن تصميم جذع السماعة الذي يضم شريط إضاءة في الجهة الخارجية يعربف ب”Blade Light”.

وتؤكد بعض التسريبات الأخرى على دعم السماعة اللاسلكية بعدد 2 المكبرات الصوتية ثنائية الإتحاه في كل سماعة، أيضاً يدعم Galaxy Buds3 Pro تقنية البلوتوث 5.4، وتنطلق السماعة بميزة دعم تقنية Ambient Sound وAdaptive Noise Control.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن السماعة تدعم معايير IP57 في مقاومة الماء والغبار، مع دعم عمر شحن يصل إلى 36 ساعة، وتدعم السماعة بشكل مستقل عمر شحن7 ساعات.

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