رحلات الترجيح تمنح إنجلترا التأهل لنصف نهائي يورو 2024 على حساب سويسرا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 10:33 مساءً - فاز منتخب إنجلترا على حساب نظيره سويسرا بركلات الجزاء بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

إنجلترا ضد سويسرا

انتهى الوقتان الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحتكم الفريقين الى ركلات الجزاء لمعرفة المنتخب المتأهل إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

أحرز هدفا المباراة كل من بريل إمبولو في الدقيقة 75 من عمر اللقاء لصالح منتخب سويسرا قبل أن يدرك بوكايو ساكا التعادل بالدقيقة 80 من تصويبة نارية خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة ينتظر منتخب إنجلترا الفائز من هولندا ضد تركيا في دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

بدأ منتخب إنجلترا مشواره في يورو 2024 بقوة بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط عقب الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين لتتأهل إنجلترا إلي الدور 16 لتواجه سلوفاكيا ثم فازت عليها بنتيجة 2-1.

في المقابل انطلق مشوار منتخب سويسرا في البطولة بأداء متوسط في دور المجموعات حيث حصلت على وصافة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بعد فوز مباراة ثم تعادل في مباراتين، ولكن استطاعت سويسرا أن تطيح بمنتخب إيطاليا في الدور الـ 16 بنتيجة 2 - 0 لتصعد إلي الدور ربع النهائي.

والتقى منتخبا إنجلترا وسويسرا تاريخياً في 27 مناسبة، فاز الإنجليز في 19 مرة، وانتصر السويسريون في 3 مناسبات، بينما حسم التعادل 5 مواجهات أخرى، وكانت آخر مباراة بين إنجلترا وسويسرا في مواجهة ودية عام 2022 وانتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة (2-1).

وبات الإنجليزي كوبي ماينو، محور الوسط، ثاني أصغر لاعب من بلاده يشارك أساسيًّا في ربع نهائي بطولة دولية كبرى، بعد مواطنه المعتزل واين روني.

ويشارك اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا و78 يومًا، ضمن تشكيل "الأسود الثلاثة" للمباراة الثانية على التوالي في يورو 2024، بعدما بدأ موقعة سلوفاكيا الماضية التي انتهت بفوز إنجلترا 2ـ1.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم: فقط واين روني هو الإنجليزي الوحيد الذي شارك أساسيًّا في ربع نهائي بطولة دولية كبرى، أي كأس العالم أو اليورو، بعمر أصغر من ماينو.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: ووكر، ستونز، كوانساه

خط الوسط: تريبير، ماينو، رايس، ساكا

خط الهجوم: بيلينجهام، هاري كين، فودين

بينما جاء تشكيل منتخب سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: سار، أكانجي، رودريجيز

خط الوسط: ريدر، فريولير، تشاكا، إيبيسشر

خط الهجوم: ندوي، إمبولو، فارجاس