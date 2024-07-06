دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. أداة ذكاء اصطناعى تروي الكتب الصوتية بأسلوب الفنانين المتوفين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت ElevenLabs، وهي شركة مقرها لندن أطلقها اثنان من رواد الأعمال البولنديين، أنها توصلت إلى صفقات تخص استنتساخ أصوات بعض الفنانين المتوفين مثل جودى جارلاند والسير لورانس أوليفييه، كجزء من صفقة جديدة لرواية الكتب الصوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، سيتمكن المستخدمون الذين يقومون بتنزيل التطبيق بعد ذلك من اختيار المشاهير، بما في ذلك أولئك الذين لم يعودوا على قيد الحياة، لرواية كتبهم ومقالاتهم المفضلة وحتى ملفات PDF.

وقالت ليزا مينيلي، ابنة السيدة جارلاند وممثلة ممتلكاتها: “من المثير أن نرى صوت أمنا متاحًا لملايين من الأشخاص الذين يحبونها”.

وأضافت: “تعتقد عائلتنا أن هذا سيجلب معجبين جدد إلى أمى، وسيكون مثيرًا لأولئك الذين يعتزون بالفعل بالإرث الذي لا مثيل له الذي قدمته أمى وما زالت تقدمه للعالم”.

وسيتمكن المستمعون أيضًا من اختيار صوت جيمس دين، الممثل الذي توفي عام 1955، والأيقونة الأمريكية بيرت رينولدز، الذي توفي عام 2018.

وقال داستن بلانك، من شركة ElevenLabs: “إن جودي جارلاند، وجيمس دين، وبيرت رينولدز، والسير لورانس أوليفييه، هم من أكثر الممثلين شهرة في التاريخ”، مضيفا “نحن نحترم بشدة تراثهم ويشرفنا أن تكون أصواتهم جزءًا من منصتنا”.

وتابع بلانك، “أن إضافتهم إلى قائمة الرواة المتزايدة لدينا يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مهمتنا المتمثلة في جعل المحتوى متاحًا بأي لغة وبأي صوت”.