نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن توقعاتها للطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

يُتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

ارتفاع نسبة الرطوبة



خلال هذه الفترة، يتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة بشكل كبير، حيث تتراوح النسب كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 75% إلى 80%

- السواحل الشمالية: 85% إلى 90%

- شمال الصعيد: 55% إلى 60%

- جنوب الصعيد: 25% إلى 30%

اضطراب الملاحة البحرية



حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج يصل إلى 2.5 متر.

نشاط الرياح



تشهد البلاد نشاطًا للرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء، مما يساعد في خفض درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة



تتوقع الهيئة ارتفاعًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

غدًا الأحد



القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

الاثنين



القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

الثلاثاء



القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

نصائح للأيام المقبلة



ينصح بارتداء الملابس الخفيفة والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة. كما يُفضل شرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف.