مصر تدعو المجتمع الدولي لدعم مخرجات مؤتمر القوى السياسية السودانية

جدة - نرمين السيد - د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الهجرة، بدر عبد العاطي، إن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى دعم مخرجات مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.





وأضاف وزير الخارجية، أن البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية يؤكد أن الجميع يضع مصلحة السودان نصب أعينه.

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