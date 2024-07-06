جدة - نرمين السيد - محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1446ه‍جريًا، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد المغفرة بحي العجوزة.





وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم تبعها كلمة الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف عن الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية من مكة للمدينة واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية. وبعث المهندس عادل النجار تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومواطني محافظة الجيزة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة علي مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين. وحضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتضامن الإجتماعي والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء ومراكز العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق بالبدرشين والصف واطفيح والحوامدية ومنشأة القناطر ولفيف من الأئمة والوعاظ.

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