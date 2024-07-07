خلي بالك.. تحذير عاجل للملايين من مستخدمي آيفون لتجنب الاختراق وسرقة الأموال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قام خبراء التكنولوجيا، باكتشاف هجومًا جديدًا إلكترونيًا يقوم باستهداف معرفات أبل، وتم توجيه تحذير عاجل لكافة مستخدمي iPhone الذي يصل عددهم إلى 1.46 مليار، إذ تستخدم الجهات الفاعلة السيئة حملات التصيد الاحتيالي من خلال الرسائل النصية القصيرة التي ترسل رسائل تدعي أنها من شركة أبل، مما يجعل المستخدمين يتجهون إلى الدخول على رابط “طلب مهم” حول iCloud.

اكتشاف الهجوم

وبحسب ما جاء في صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، قامت شركة سيمانتيك Symantec الأمنية ومقرها كاليفورنيا باكتشاف الهجوم هذا الشهر، محذرة من أن الروابط تنقلك إلى مواقع ويب مزيفة تحث المستخدمين على إدخال معلومات معرف أبل الخاصة بهم.

وحددت شركة أبل بعض الإرشادات لمثل هذا الهجوم، وطالبت مالكي iPhone على ضرورة استخدام المصادقة الثنائية التي تختاج كلمة مرور ورمز تحقق مكون من ستة أرقام للوصول إلى حساباتهم من جهاز خارجي، كما شاركت شركة Symantec عبر موقعها على الإنترنت: “إن بيانات الاعتماد تلم ذات قيمة عالية، إذ تتيح إمكانية التحكم في الأجهزة، والوصول إلى البيانات الشخصية والمالية، والإيرادات المحتملة عن طريق عمليات الشراء غير المصرح بها”.

موقع الويب المزيف

بالإضافة إلى ذلك، تجعل السمعة القوية لعلامة أبل التجارية المستخدمين أكثر عرضة للثقة في الاتصالات الخادعة التي تبدو وكأنها من أبل، مما يعمل على زيادة جاذبية تلك الأهداف لمجرمي الإنترنت، كما وجدت شركة Symantec أن المتسللين ضعوا اختبار CAPTCHA إلى موقع الويب المزيف لجعله يبدو شرعيًا، وبعد الانتهاء، فإنه يأخذ المستخدمين إلى قالب تسجيل دخول iCloud قديم.

كما اكتشفت أبل في صفحة الدعم الخاصة بها أن المحتالين قد يطلبون أيضًا من مستخدمي iPhone تعطيل ميزات بما في ذلك المصادقة الثنائية أو حماية الأجهزة المسروقة، وصرح عملاق التكنولوجيا: “سيقولون أن ذلك الأمر ضروري للمساعدة في وقف الهجوم أو للسماح لك باستعادة السيطرة على حسابك، وعلى الرغم من ذلك، فهم يحاولون خداعك لتقليل مستوى الأمان لديك لكي يستطيعوا من تنفيذ هجومهم الخاص.”