بعد أيام.. موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يترقب عدد كبير من المواطنين والمتابعين، الاجتماع الخاصة بلجنة السياسات النقدية التابعة إلى البنك المركزي القادم، والتي تبحث من خلاله أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع أو الإقراض خلال الفترة المقبلة، حيث تجتمع اللجنة بشكل دوري لتحديد سعر الفائدة وفقا لعددا من الضوابط.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد سعر الفائدة

وكان البنك المركزي قد حدد في بيان سابق له، مع بداية العام الجاري، مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لبحث سعر الفائدة في شهر يوليو الجاري، حيث من المقرر أن يتم عقده بعد 12 يوما، وبالتحديد يوم 18 من الشهر الجاري

حدد البنك المركزي، في بيانه مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية المستقبلية خلال العام الجاري من أجل بحث أسعار الفائدة والتي عُقد منها 3 اجتماعات حتى الآن خلال العام الجاري، وجاءت مواعيد الاجتماعات المتبقية على النحو التالي:

اجتماع البنك المركزي الرابع لبحث أسعار الفائدة: 18 يوليو 2024.

اجتماع البنك المركزي الخامس لبحث أسعار الفائدة: 5 سبتمبر 2024.

اجتماع البنك المركزي السادس لبحث أسعار الفائدة: 17 أكتوبر 2024.

اجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة: 21 نوفمبر 2024.

اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير لبحث أسعار الفائدة: 26 ديسمبر 2024.

ويعقد البنك المركزي المصري، من خلال اللجنة التابعة له السياسات النقدية، الاجتماعات بشكل دوري من أجل تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ولبحث القرارات التي تستهدف احتواء ضغوطات التضخم وكبحها بعد متابعة جميع المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والوضع المحلي والدولي.

سعر الفائدة في آخر اجتماع مايو 2024

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عقد في الـ 23 من شهر مايو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 27.75%؛