فاجعة الرياضة المصرية .. مودرن سبورت يوضح حقيقة تعرض أحمد رفعت لضغوط نفسية قبل وفاته

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت، وجاء رحيل اللاعب بشكل صادم للجميع، خاصة أن حالته الصحية كانت قد تحسنت بعد تعرضه لأزمة قلبية في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم الاثنين 11 مارس 2024م، حيث سقط مغشيًا عليه في الملعب دون تدخل من أي لاعب معه، ليدخل بعدها في غيبوبة طويلة، ويخضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يغادر المستشفى يوم الثلاثاء 9 إبريل الماضي، ليتابع بعدها برنامجًا وقائيًا تحت أشراف طبيب متخصص، وبحسب تقارير الفريق الطبي المتابع لحالة رفعت، فإن اللاعب كان يستعد لعمل عملية ثالثة خلال الأيام المقبلة، إلا أن القدر لم يمهله، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ونوضح في السطور التالية حقيقة سبب وفاة أحمد رفعت، وهل تعرض اللاعب لضغوط نفسية أدت لوفاته، وموضوعات أخرى ذات صلة.

حقيقة تعرض أحمد رفعت لضغوط نفسية قبل وفاته

أصدر نادي مودرن سبورت، بيانًا رسميًا بشأن سبب وفاة لاعب الفريق أحمد رفعت، يرد فيه على الأنباء المنتشرة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، والتي تفيد تعرض اللاعب لضغوط نفسية من النادي، أدت إلى تدهور حالته النفسية ومن ثم عجلت بوفاته، حيث نفى مودرن سبورت، ما تردد من أنباء في هذا الشأن جملة وتفصيلًا، موضحًا أن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، وجاء نص البيان: «ينعي نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والأسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت، الذي يعد من المواهب المتميزة، ويشهد له الجميع بحسن الخلق»، وتابع النادي بيانه: «ويؤكد النادي على أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، بل على العكس فقد كان يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس الإدارة، وكان هذا من أبسط حقوقه، لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي».

سبب وفاة أحمد رفعت

أعلن مصدر من داخل نادي مودن سبورت، أن الوسط الرياضي بل وجماهير الكرة المصرية، يشعرون ببالغ الحزن والأسى لوفاة اللاعب أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق الموهوب الخلوق، والذي فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 6 يوليو الجاري، وذلك بعد تدهور حالته بشكل مفاجئ، وتوقف قلبه بشكل نهائي في الثالثة من فجر اليوم، ليخضع بعدها لعملية إنعاش قلبي رئوي في أحد المستشفيات، بناء على توجيهات الطبيب المتابع لحالته، إلا أن القلب لم يستجيب، بحسب نتائج الجهاز الذي تم تركيبه على صدره، لمشاهدة كل الوظائف الحيوية، والذي أظهر أن القلب توقف تمامًا، ولا يوجد أن نشاط كهربائي بشكل نهائي.