نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنتهي من اختيار مرشحيها لعضوية الهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد أمس السبت 6 يوليو 2024، برئاسة خالد البلشي، من اختيار مرشحي النقابة لعضوية الهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي، وذلك بعد خلاف ونقاش حول الأسماء المُرشّحة.

واختار المجلس في ترشيحاته 2 من الصحفيين لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واختار في ترشيحاته أيضًا 4 لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة؛ حيث يتم إلزامًا اختيار 3 من أصل الـ6 أسماء التي رشّحتها النقابة، وذلك وفقًا للقانون.

الأسماء

ورشّح المجلس لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

١- علا الشافعي - اليوم السابع.

٢- عمرو خفاجي - التلفزيون.

ورشح المجلس لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة:

١- سامح محروس - الجمهورية.

٢- أميمة كمال - الأخبار.

٣- علاء العطار - الأهرام.

٤- حمدي رزق - روزاليوسف.

وتناولت تقارير إعلامية، اختيار الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، ليكون رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

وكشفت الأنباء عن اختيار الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ليكون خلفًا للدكتور ضياء رشوان في رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.

وتداولت الأنباء بشأن وقوع الاختيار على الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ليكون رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، خلفًا للإعلامي حسين زين.

كما أشارت الإنباء إلى تجديد الثقة في المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التشكيل النهائي للهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن انتهت النقابات من وضع ترشيحاتها، وذلك وفقًا للقوانين المختصة.