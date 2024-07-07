الأرصاد تحذر المصطافين في المناطق الساحلية من حركة الملاحة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.





وأوضحت، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 36 درجة، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء. وأكدت، أنه يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج (1.5-2.5)، لذا يجب على المصطافين مراعاة ذلك.

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