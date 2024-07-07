عبد الواحد النبوي يكشف كواليس إلغاء انتدابه مع 3 قيادات من دار الكتب

قال عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إنه اجتمع مع الدكتور خالد فهمى رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق، يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، ولكنه فوجئ يوم 8 يونيو بقرار انهاء انتدابه وتساءل ما الذي حدث؟.





وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا هو سلوك الإخوان فتاريخهم فيه غدر، مؤكدًا أنه لم يكن من صلاحياته أن ينهي قرار انتدابه لأن هذا الأمر يكون بيد رئيس الوزراء وينيب وزير الثقافة.



وتابع، أنه أبلغ رئيس الهيئة أن قراره خطأ فقال له إن الوزير علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة بعهد الإخوان، هومن فوضه، مؤكدًا أنه لا يعلم القاعدة القانونية التي تقول"إن المفوض لا يفوض".

وأشار إلى أن رئيس الهيئة قال له: "لا تحرجني"، ووقتها أنهى انتداب 3 قيادات أخرى معه وهم: الدكتور محمد صبري الدالي، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتورة إيمان عز الدين، المشرفة على المكتبة التراثية، والدكتورة نيفين محمد محمود، المشرفة على جودة الأعمال الفنية، مؤكدًا أنهم لم يذهبوا لمكاتبهم بعد هذا القرار.